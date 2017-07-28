Горячая десятка

Опубликовано 28.07.2017

Каким событиям в этом месяце ведущие областные печатные СМИ уделили особое внимание?

Июль в нашем регионе выдался богатым на события. Некоторые из них серьезно изменили жизнь его жителей. Рейтинг событий, которые чаще других упоминались на страницах костромской прессы, мы по традиции представляем вашему вниманию.

1-е место: МОСТ. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ, или РЕМОНТ ПЕРЕПРАВЫ

Количество упоминаний: 42

Главная новость не только июля, но и всего года - начавшийся ремонт моста через Волгу. 9 июля стартовали масштабные работы, которые продлятся около двух лет. Правда, самый насыщенный период будет идти до ноября. На время ремонта костромичам предложили сразу несколько альтернативных вариантов пересечения Волги.

2-е место: В ТЕПЛОМ СЕМЕЙНОМ КРУГУ, или МОЛОДЫЕ РОДИТЕЛИ ВСТРЕТИЛИСЬ В КОСТРОМЕ

Количество упоминаний: 28

Всероссийский форум молодых семей прошел в Костроме. Его почетными гостями стали губернатор

Сергей Ситников и уполномоченный при Президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова. На форуме наградили победителей всероссийского конкурса молодежных проектов, молодые семьи и клубы получили гранты на реализацию инициатив.



3-е место: ЧТОБЫ ГАЗ БЫЛ БЕЗОПАСНЫМ, или УСИЛИТЬ КОНТРОЛЬ

Количество упоминаний: 26

В результате хлопка газа в доме в поселке Мисково погибла пенсионерка. Из-за этого случая глава региона Сергей Ситников прервал рабочую поездку в Шарьинский район. Он поручил органам социальной защиты, МВД, ТЭК и ЖКХ усилить контроль за газовой инфраструктурой.



4-е место: ГЛАВНОЕ - УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ, или ОТЧЕТ О РАБОТЕ

Количество упоминаний: 19

Губернатор представил депутатам Костромской областной Думы отчет о работе администрации области в 2016 году. Он не только коснулся всех сфер жизни региона, но и определил перспективы будущей работы. И главная ее задача - это повышение благосостояния земляков. Отчету Сергея Ситникова депутаты дали положительную оценку.



5-е место: ПОМНИТ МИР СПАСЕННЫЙ, или НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Количество упоминаний: 17

22 июня по всему региону прошли акции, посвященные памяти погибших в Великой Отечественной войне. Многие костромичи собрались у Вечного огня на поминальную литию. В этот день медаль «За отвагу» вручили родственникам красноармейца Федора Бедарева, уроженца Костромского района. Он пропал без вести в марте 1945-го, а его награду нашли поисковики на месте боев в Латвии.



6-е место: БОЛЬШИЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ МАЛЕНЬКИХ ГОРОДОВ, или ФЕСТИВАЛЬ В ГОСТЯХ

Количество упоминаний: 15

Фестиваль «Моя провинция» объединил более ста журналистов из сорока шести регионов. В этом году его посвятили юбилею туристического маршрута: «Золотое кольцо России». В рамках фестиваля прошел межрегиональный творческий конкурс журналистских работ «Край открытий».



7-е место: «ЧУХЛОМСКАЯ ПУГОВКА», или ПАМЯТИ НАРОДНОГО АРТИСТА

Количество упоминаний: 14

На родине народного артиста СССР Михаила Пуговкина - а он уроженец Чухломского района - прошел первый открытый фестиваль его имени. Подарком для жителей стала гигантская деревянная пуговица, установленная в центре Чухломы. Ее диаметр - три метра. В местном кинотеатре открыли музей актера.

8-е место: САМЫЕ ПЕРВЫЕ, или ОБЪЕДИНЕННЫЙ ВЫПУСК

Количество упоминаний: 10

В Костромском госуниверситете поздравили выпускников. На площади перед главным корпусом получили дипломы отличники. Первый выпуск опорного университета - это 1653 человека. Степень бакалавра получили 1439 человек, магистра – 170.



9-е место: ПО ВОЛНАМ К СЕВАСТОПОЛЮ, или ЭКСПЕДИЦИЯ В КОСТРОМЕ

Количество упоминаний: 9

В Костроме вновь пришвартовали свои катера участники водно-моторной экспедиции «Голубое ожерелье России-2017». На этот раз Кострома стала шестым городом на маршруте от Санкт-Петербурга до Севастополя.



10-е место: СЛАДИЛИ С ЛАДЬЕЙ, или ВРЕМЯ ШАХМАТ

Количество упоминаний: 8

В Костроме прошел фестиваль «Кубок Волги». Участие в нем приняли шестьсот восемьдесят четыре спортсмена. В шахматных баталиях сошлись представители сорока регионов России, игроки из Белоруссии, Литвы, Молдавии и Туркменистана. Сели за доски и костромичи - честь области защищали сто двадцать человек.