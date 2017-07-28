Демонтируют и очищают

Опубликовано 28.07.2017

В Костроме идет капитальный ремонт моста через Волгу

За четверг подрядная организация демонтировала 305 квадратных метров выравнивающего бетонного слоя пролетных строений, 155 квадратных метров - покрытия тротуара. Конусы береговой части моста рабочие очистили на 50 квадратных метрах. На подмостовом пространстве они сделали пескоструйную очистку поверхности опор и балок - 203 квадратных метра. Сегодня подрядчик продолжает работать с выравнивающим слоем верховой части моста, демонтировать тротуар и ремонтировать опорные пролетные строения подмостового пространства. На переправе трудятся 64 человека и более 30 машин.