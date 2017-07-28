«Спартак » оступился дома

Опубликовано 28.07.2017

Костромичи потерпели обидное поражение от команды-дебютанта

На стадионе «Урожай» прошел матч второго тура чемпионата России второго дивизиона зоны «Запад» между «Спартаком» и «Муромом». Костромичи начали сезон весьма успешно, победив дебютанта профессиональной лиги - «Велес». Но вот «Муром», который также впервые вышел во второй дивизион, оказался крепким орешком.



Наши гости начали матч очень активно, но забить на первых минутах им не удалось. Однако под занавес первого тайма, на 43-й минуте после подачи углового, мяч после удара Антона Никифорова залетел в ворота костромичей.



«Спартак» активно начал второй тайм, и уже на 53-й минуте лучший бомбардир команды прошлого сезона Максим Сидоров забил ответный гол. Но поддержать начинание не удалось. Муромцы вышли вперед после удара Дмитрия Зиновича со штрафного. А под занавес матча, также после стандарта, Михаил Рытов добил мяч в ворота костромичей. Увы, все атаки «Спартака» не привели к голу. Так наши футболисты потерпели первое домашнее поражение 1:3.