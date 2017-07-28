За ремонт ответят,

Опубликовано 28.07.2017

или Как грамотно оформить договор подряда и выбрать ремонтную бригаду?

Строительство или ремонт дома - дело, требующее серьезных вложений. Поэтому такую работу хочется доверить настоящим профессионалам. Но как среди множества выбрать самых добросовестных и проверенных? И можно ли проконтролировать их работу? На эти и другие вопросы мы постараемся ответить сегодня.

Правовая основа:

Гражданский кодекс РФ

Закон РФ «О защите прав потребителей».

Важно! Отношения между строителями (подрядчиками, исполнителями) и заказчиками регулируются договором подряда/договором оказания услуг. Заключать его следует при любом объеме работ, будь то строительство дома, ремонт всей квартиры или покраска стен в ванной комнате.

Договор подряда должен содержать:



1. Название организации и ее адрес.

2. ФИО должностных лиц, подписывающих договор.

3. Перечень работ.

4. Полная цена договора, сроки и способы оплаты. К договору может быть приложена смета на производимые работы, тогда она является неотъемлемой частью договора.

5. Сроки исполнения обязательств.

6. Ответственность подрядчика.

7. Порядок приемки работ.

8. Сроки гарантии на выполненные работы.

9. Порядок и сроки исправления недостатков.

10. Процедура закупки и оплаты материалов.

11. Процедура передачи материалов (если их приобретает заказчик).

12. Процедура вывоза ТБО (если такая услуга предусмотрена).

Что вправе сделать потребитель, если не соблюдаются сроки выполнения работ?

- Назначить новый срок

- Отказаться от исполнения договора о выполнении работы

- Поручить работу третьим лицам или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возместить расходы

- Потребовать снижения цены за выполнение работы

- Потребовать полного возмещения убытков, причиненных в связи с нарушением сроков выполнения работы.

Обратите внимание! Новые сроки выполнения работы прописываются в договоре.

Какую неустойку требовать в случае просрочки?



Если сроки выполнения работ или оказания услуги нарушены, то исполнитель уплачивает заказчику за каждый день или час (как оговорено) просрочки неустойку в размере трех процентов цены выполнения работы. Если же цена договором не определена - от общей цены заказа.



Неустойка (пеня) за нарушение сроков начала выполнения работы, ее этапа взыскивается за каждый день или час просрочки вплоть до начала выполнения работы, ее этапа.



Неустойка за нарушение сроков окончания выполнения работы или ее этапа взыскивается за каждый день или час просрочки вплоть до окончания выполнения работы, ее этапа.

На что имеет право потребитель, если в работе есть недостатки?

Требовать:

- безвозмездного устранения недостатков;

- снижения цены;

- возмещения понесенных расходов по устранению недостатков своими силами или третьими лицами.

Это надо помнить!

Удовлетворение требований не освобождает исполнителя от уплаты неустойки, если он еще и нарушил сроки.

Имейте в виду!

Если же исполнитель (подрядчик) не устранит недостатки выполненной работы в положенные сроки или в случае если в работе будут обнаружены существенные недостатки, потребитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков.

Как определяются гарантийные сроки?



Потребитель вправе предъявлять требования, связанные с недостатками выполненной работы, если они обнаружены во время гарантийного срока. ГК РФ определяет, что срок исковой давности для требований, предъявляемых в связи с ненадлежащим качеством работы, выполненной по договору подряда, составляет один год. Если законом, иными правовыми актами или договором подряда установлен гарантийный срок, в пределах которого сделано заявление по поводу недостатков, течение срока исковой давности начинается со дня подачи заявления.

Что делать, если обнаружены недостатки?



Если недостатки обнаружены в течение гарантийного срока, нужно написать претензию на имя руководителя организации. Не исключено, что исполнитель (подрядчик) откажется исправлять свои недостатки. В этом случае по требованию любой из сторон должна быть проведена экспертиза качества выполненной работы.

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Анастасия СОКОВА, ведущий юрист МБУ «Городская служба контроля качества потребительских товаров и услуг»:

- Прежде чем заключать договор, советую посетить офис, фирму, организацию. Если вид деятельности, осуществляемой подрядчиком, подлежит лицензированию или имеет государственную аккредитацию, то по закону эта информация должна быть доведена до сведения заказчика.



По окончании выполненной работы должен быть подписан акт сдачи-приемки работ. Это очень важный и ответственный момент. Если подпишете документ не глядя, не проверив качество работ и их соответствие положениям договора, то получается, что вы со всем согласны и претензий не имеете.

Если же вас не устраивает качество выполненной работы или оказываемой услуги, то нужно указать в акте сдачи-приемки: «Качество выполненной работы (оказываемой услуги) неудовлетворительное. Претензия будет направлена позже». А лучше все недостатки указать сразу.