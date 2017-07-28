Мост остался без «одежды»

Опубликовано 28.07.2017

Какие работы идут сейчас на переправе через Волгу

Больше двух недель костромичи живут в новом ритме - ремонт моста идет полным ходом. На переправе ежедневно трудятся более полусотни человек. Мы уже рассказывали, как здесь организовано движение. Теперь же «СП» делится подробностями самих работ.

Сегодня мост - оголенный нерв города. Причем оголенный в прямом смысле слова. Ведь рабочие слой за слоем снимают покрытие: асфальт, гидроизоляцию и так далее, чтобы добраться до балок перекрытий. Мы побывали на переправе на десятый день ремонта, когда здесь было по-настоящему жарко - и от температуры воздуха, и от количества работы.



Первоочередная задача, которая стояла перед мостостроителями, - снятие дорожной одежды. Демонтаж асфальтового покрытия уже закончили. Второй пласт - защитный слой бетонных конструкций, который включает в себя и гидроизоляцию. На момент нашего выезда на мост его сняли на восемьдесят процентов. А уже затем рабочие доберутся до выравнивающего слоя, который и отделяет их от пролетных конструкций моста.



В ближайших планах у подрядчика - демонтаж тротуарных плит и барьерного ограждения. Это те самые бетонные блоки, которые находятся ближе к дороге. Их полностью заменят, как это и предусмотрено планом ремонта. Стоит отметить, что тротуарные плиты изготовят, скорее всего, на одном из предприятий Костромской области. Это позволит сэкономить средства.



Интересно, что под тротуарными плитами, по которым ходили пешеходы, не подозревая о том, что есть специальное бетонное «корыто», в котором уложены кабели связи, интернета, телевидения и целого ряда других служб. Часть из них уже не используется, но они не демонтированы.

И специалистам необходимо провести так называемый «кабель-менеджмент», переложить и поднять эти линии, восстановить то самое «корыто», при этом не повредив ныне действующую телекоммуникацию. Потому на минувшей неделе прошло сразу несколько совещаний со всеми организациями - пользователями кабелей связи.



Еще один важный момент - демонтаж троллейбусных линий и мачт освещения на той стороне моста, где сейчас идут работы. Контактную сеть, а это 1380 погонных метров, уже сняли. Замена мачт и линий также в планах.



Кроме того, рабочие приступили к работе в пешеходных тоннелях, которые есть под мостом. Их тоже будут ремонтировать, но для начала - очистят.



Словом, у строителей буквально нет свободной минуты. Каждый из рабочих понимает свою ответственность перед костромичами. Можно сказать, что и у самих жителей областного центра адаптационный период прошел. Но мы продолжим следить за работами на нашей переправе.

Андрей Климов, и.о. начальника управления строительства и капитального ремонта администрации города Костромы:

- Сейчас генподрядчик наращивает количество рабочих и техники на мосту. Если все начиналось с четырнадцати-шестнадцати агрегатов и машин и тридцати рабочих, то теперь прибывают новые бригады и количество человек, занятых ремонтом, постоянно растет. Кроме того, подрядчик предполагает обратиться к местным предприятиям, чтобы привлечь дополнительную рабочую силу и технику.

Следить за ситуацией на улицах, ведущих к мосту, можно по веб-камерам