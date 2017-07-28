Взгляд на православную Францию

Опубликовано 28.07.2017

От древних святынь до новых храмов

Францию традиционно считают государством католическим. Но на ее территории хранится множество святынь православных. Часть из них попали в монастыри Франции еще до разделения церквей, еще часть - во времена крестовых походов. А вот православные храмы появились здесь только в XIX веке.

Монмартр и улица мучеников



В 96 году в Галлию - древнюю Францию - прибыл христианский епископ с группой миссионеров. Это был Дионисий Ареопагит, автор многих богословских сочинений. Поставив из числа своих спутников епископов в семи городах Франции (Реймсе, Пуатье и других), он остановился в Лютеции – теперешнем Париже – вместе с пресвитером Рустиком и архидиаконом Елевферием.

Здесь они и положили основание православной Галльской церкви. Но святой Дионисий и его спутники были обвинены в пропаганде против римских властей, заключены в темницу и обезглавлены далеко за городом, на лесистом холме - Монмартре, на котором высится теперь храм Сакре-Кёр, к которому ведет улица де Мартир - улица мучеников. Святые мощи Дионисия Ареопагита находятся в базилике Сен-Дени (святого Дионисия), вместе с мощами пресвитера Рустика и диакона Елевферия.



Несмотря на гонения, православная Галльская церковь продолжала расти численно и духовно и дала много мучеников и святых как вселенского, так и поместного значения. К святым, просиявшим в православной Галльской церкви, относится и покровительница Парижа преподобная Геновефа (во французском произношении – Женевьева).

Венец спасителя и Нотр-Дам де Пари



В соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам) хранится одна из величайших святынь христианского мира: терновый венец Спасителя - тот самый, который воины возложили на главу Иисуса Христа, усугубляя Его страдания.



В 1204 году крестоносцы захватили Константинополь и основали Латинскую империю, просуществовавшую до 1261 года. В новой империи существовало постановление, предписывавшее особые ценности и святыни сдавать специальной комиссии, которая распределяла их по всему западно-христианскому миру.

Но были святыни, которые оставались в храмах Константинополя для поклонения. В частности, терновый венец находился в личной императорской часовне во дворце Буколеон. Император Бодуэн II нуждался в деньгах и занял их у венецианских купцов, оставив в залог терновый венец. Затем он обратился к своему кузену Людовику Святому с предложением выкупить терновый венец.

И Людовик, несмотря на огромную сумму залога, согласился. В 1239 году венец Спасителя прибыл в Париж. В рекордные сроки для святыни, а также для частицы Креста Господня была воздвигнута часовня Сент-Шапель.



Во время революции Сент-Шапель была закрыта, а святыни перенесены в Национальную Библиотеку. Благодаря конкордату 1801 года между Наполеоном I и римским папой святыни были возвращены парижскому архиепископу. В 1806 году терновый венец и другие святыни, запаянные в специальные стеклянные капсулы, были размещены в сокровищнице собора Парижской Богоматери, где хранятся до сих пор.



А в октябре 2007-го гигантский собор Парижской Богоматери не смог вместить всех желающих - Патриарх Московский и всея Руси Алексий II служил молебен у великой раннехристианской святыни, тернового венца Спасителя.

Как святая Елена исцелила монаха



Еще одна общая и для католиков, и для православных святыня - мощи святой равноапостольной Елены, которые хранятся в церкви Сен-Лё-Сен-Жиль в Париже. Французский монах по имени Тёджист страдал неизлечимой болезнью, молился у раки св. Елены в Риме, в храме святых Маркеллина и Петра и получил исцеление.

После этого он решил спрятаться в храме на ночь, выкрасть мощи и перевезти их во Францию. Ему это удалось. Но чтобы доказать, что мощи подлинные, он выдержал испытание кипящей водой. По молитвам святой Елены монах не пострадал. В 1997 году у мощей святой Елены представителями трех православных юрисдикций (Константинопольской, Румынской и Московской) был совершен первый молебен, а в 2003-м - первая православная литургия. За последние годы в крипте церкви появились русские иконы, два раза в месяц здесь поют акафисты и служат литургию.

Частица России в центре Парижа



Интересно появление православных храмов во Франции. Сейчас их насчитывается более двадцати. А свое начало история появления храмов Русской православной церкви берет в XVIII веке. Согласно официальным источникам, в 1757 году в Париж послана походная церковь, соответствующая уровню посольства: «утварь серебряная, ризы из дорогой парчи», иконостас на «голубом атласе с самыми лучшими на золоте красками».



Священником назначен иеромонах Александро-Невской Лавры Иоасаф (Шестаковский) «яко довольно ученый и иностранные некоторые языки знающий».



А во время пребывания русских войск в Париже в 1814 году Александр I, «сознав за нужное», учредил церковь св. апостолов Петра и Павла при посольстве в Париже, для которой было снято отдельное помещение.



Но первым православным храмом, построенном на территории Франции, принято считать греческий храм Успения Божией Матери в Марселе, освященный в 1845 году. Русский приход появился позднее - в 1859 году. Тогда был освящен храм святого Николая и святой царицы Александры в Ницце.



Отдельно стоит рассказать о соборе Александра Невского в Париже. Построен он на народные средства и был предназначен не только для русских, но также для всех православных христиан. Храм построен из белого тесаного камня в русско-византийском стиле. Архитекторы, иконописцы и художники, украшавшие его, пользовались документами, собранными при капитальном ремонте и реставрации святой Софии Константинопольской в 1847 году.

Со дня освящения храм стал духовным центром русской колонии во Франции, а с 1922 года - с момента учреждения митрополитом Евлогием епископской кафедры в Париже - духовным центром русского рассеяния в западной Европе.

Для отдыха паломников и духовного окормления

Завершилась реставрация Сергиевского подворья

В Иерусалиме 18 июля 2017 года, в день памяти Сергия Радонежского и Великой княгини Елисаветы Феодоровны, состоялось торжественное открытие Сергиевского подворья, которое долгое время реставрировалось. Возглавил церемонию председатель Императорского православного Палестинского общества Сергей Степашин.



Двухэтажная каменная постройка с внутренним двором и башней по соседству с Русской Духовной Миссией и Троицким собором была возведена в центре Иерусалима в конце XIX века и использовалась для приема паломников, в том числе членов императорской семьи.

Сергиевское подворье восстанавливали несколько лет после того, как в 2008 году его вернули России. На территории подворья будут музей, библиотека, архив, который сохранился еще с XIX века, воскресная школа.