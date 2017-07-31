Ремонт картами

Опубликовано 31.07.2017

на трассе в Нижний Новгород

Дороги северо-востока области находятся под самым пристальным вниманием руководства региона. Шарья является крупнейшим транспортным узлом, и состояние дорожного полотна здесь должно соответствовать всем необходимым нормам и стандартам.

В Шарье продолжаются работы по ремонту путепровода через Северную железную дорогу. Это сооружение соединяет между собой две части города и позволяет шарьинцам экономить значительное время. Кроме того, здесь идет большая часть транзитного легкового транспорта.



Сейчас рабочие занимаются усилением несущих конструкций путепровода, ведут работы по заделке швов и обеспечению герметичности стыков. Уже заменены так называемые рочи. Это несущие элементы из резины, которые передают давление пролетного строения моста на его опоры.



В свою очередь рабочие Шарьинского филиала «Костромаавтодор» занимаются обслуживанием трассы Шарья-Нижний Новгород и дороги на Пыщуг в границах своего района. Рабочие красят барьерные ограждения, окашивают вручную и с использованием техники прилегающие к трассе территории.

Алексей ПЕТРОВ

Александр Соколов, начальник Шарьинского филиала «Костромаавтодор»:

- В ближайшее время планируем приступить к ремонту картами трассы Шарья-Нижегородская область в границах своего района. Всего будет отремонтировано четыре километра дороги.

Роман Кузнецов, водитель:

- По сравнению с весной дороги в районе стали значительно лучше. Заметно, что дорожники работают. Надеемся, так будет и дальше.