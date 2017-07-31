Команда ГИМС Костромской области

Опубликовано 31.07.2017

вошла в десятку сильнейших

На минувшей неделе в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области прошли VIII межрегиональные водно-моторные соревнования среди государственных инспекторов по маломерным судам МЧС России по Центральному федеральному округу. Костромская команда заняла почетное шестое место.

В соревнованиях приняли участие около ста специалистов ГИМС. Им пришлось пройти этап теоретической подготовки и скоростную гонку на моторных плавсредствах. Первое место в состязаниях по сдаче теории заняла команда из Липецкой области, второе место досталось калужанам, третье - команде из Воронежа. В скоростной гонке лучше всех выступила команда из Смоленской области, второе место заняли костромичи, а третье – команда из Тамбова.



Разумеется, самым зрелищным действом стали гонки на моторных лодках. За ними наблюдали не только болельщики, но и многочисленные отдыхающие. От каждой команды на старт вышли по два участника. Инспекторам ГИМС предстояло сначала на моторных лодках, а затем на гидроциклах продемонстрировать лучшие качества судоводителя.

В реальной жизни эти умения необходимы для предотвращения происшествий на воде по вине судоводителей-лихачей. В рамках соревнований учитывалось и время прохождения дистанции, и безошибочное исполнение элементов маневрирования.



Сергей МИТРОФАНОВ

Светлана Дергунова, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Костромской области:

- По результатам всех этапов соревнований в упорной и бескомпромиссной борьбе команда Центра ГИМС МЧС России по Костромской области заняла шестое почетное место и вошла в десятку сильнейших команд ЦРЦ МЧС России.