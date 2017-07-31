Только мы с конем

Опубликовано 31.07.2017

к золоту идем

23 июля на Костромском ипподроме в пятый раз прошел турнир по преодолению препятствий и выездке на кубок Павла Кадочникова. Соревнования приурочили к дню рождения знаменитого артиста.

Павел Кадочников сыграл царя Берендея в фильме «Снегурочка» 1967 года. Знаменитый актер и режиссер увлекался конным спортом и был настолько поражен красотой Костромы, что захотел организовать здесь культурный фестиваль спорта, театра, кино и народного творчества.

Конный спорт заслуженно считается одним из самых красивых и благородных. В нашей области ему уделяют особое внимание. Как отмечают сотрудники ипподрома, с каждым годом все больше детей стремится записаться в конно-спортивную школу. Растут и результаты, которые показывают наши спортсмены на соревнованиях.



И костромичи, и гости города с завидным постоянством приходят на открытый чемпионат и кубок Павла Кадочникова, чтобы поболеть за скакунов и их наездников. В этом году в конкурсе приняли участие около пятидесяти спортсменов из Костромской и Ивановской областей. Состязания прошли в два этапа – это конкур и выездка. Правда, погода немного подвела. Из-за сильного дождя организаторам соревнований пришлось отменить часть рысистых заездов.



В зависимости от возраста и подготовленности участникам предлагалось преодолеть препятствия высотой от восьмидесяти до ста двадцати сантиметров. В итоге в соревнованиях среди детей три первых места заняли костромские спортсмены: Софья Малышева, Вероника Шадрина и Святослав Дмитриев.

Такой же успех ждал наших ребят и в общем зачете, где лучшими оказались Дина Белкова, взявшая сразу второе и третье места, и Анастасия Каменева, ставшая лучшей на высоте восьмидесяти и ста сантиметров. Главную же награду конкурса смогла взять Ксения Хохлова из Шуи Ивановской области.



Организаторы турнира результатами остались довольны. Травм и падений не было, а это главное. Получили удовольствие и зрители, ведь на территории ипподрома в этот день любой желающий мог сам опробовать себя в роли наездника. Для детей подготовили развлекательную программу, а для взрослых прошел конкурс на самую оригинальную шляпку. Правда, из-за дождя лучшей шляпкой, по общему признанию, назвали самый обыкновенный зонт.

Андрей ОВЧИННИКОВ

Виталий Гусев, директор ипподрома, главный судья турнира:

- Могу сказать, что наши спортсмены выступили на хорошем уровне. Вообще кубок Кадочникова можно считать генеральной репетицией перед первенством Центрального федерального округа. Этот турнир пройдет в Костроме с 16 по 20 августа и соберет самых лучших спортсменов.