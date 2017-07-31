«Спартак» начал сезон с победы

Опубликовано 31.07.2017

В Москве наши футболисты обыграли «Велес»

Первый матч сезона 2017-2018 костромской «Спартак» проводил на выезде в столице, где его соперником стал дебютант второго дивизиона «Велес».

Пусть эта команда и проводит свой первый сезон в профессиональном футболе, но уже имеет амбиции и неплохой состав. Костромской же клуб изрядно обновился за время перерыва, на поле вышли сразу несколько новых игроков.



«Спартак» с первых минут показывал неплохой футбол, а вот в действиях наших соперников была видна некая несогласованность. Но забить мяч костромичам до двадцатой минуты не удавалось. Однако на помощь пришел стандарт: Левани Лацузбая навесил с углового - Максим Сидоров замкнул. 1:0 в пользу «Спартака».



Во втором тайме картина не поменялась. Костромичи были активнее и уже на пятьдесят третьей минуте увеличили отрыв в счете. Это новичок «Спартака» Николай Мараев отличным дальним ударом уложил мяч в притирку со штангой. А уже на семьдесят второй минуте третий гол после ошибки обороны «Велеса» забил Михаил Яковлев, причем сделал это спустя несколько секунд после выхода на замену.

После этого «Велес» оживился и попытался отыграть хотя бы один мяч. Но удалось это только в самой концовке - на восемьдесят пятой минуте отличился Алексей Мамонов. Однако общего результата это не изменило: 3:1 и уверенная победа «Спартака».



Олег СУВОРОВ

P.S. В воскресенье «Спартак» провел матч на кубок России с ивановским «Текстильщиком». Поединок сложился неудачно для наших футболистов. Они проиграли гостям со счетом 1:5 и выбыли из турнира. «Такие удары тоже нужно уметь держать. Они должны закалять и сплачивать команду. Впереди много игр в первенстве, коллектив у нас хороший, будем делать выводы и побеждать», - заявил после матча главный тренер костромичей Дмитрий Александрийский.