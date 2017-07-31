Еженедельное информационное издание Костромской области
31 Июля 2017
На костромской переправе
- Опубликовано 30.11.-0001
работали и в выходные
В Костроме идет капитальный ремонт моста через Волгу. За воскресенье подрядная организация демонтировала выравнивающий бетонный слой пролетных строений на площади 143 квадратных метра, покрытие тротуара - 340 квадратных метров. Кроме того, рабочие делали пескоструйную очистку поверхности стен подземного пешеходного перехода - 225 квадратных метров.
Сегодня продолжается работа с выравнивающим слоем верховой части моста, демонтаж тротуара и ремонт опорных пролетных строений подмостового пространства. На мосту трудятся 59 человек и более 30 единиц техники.