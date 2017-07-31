На костромской переправе

Опубликовано 30.11.-0001

работали и в выходные

В Костроме идет капитальный ремонт моста через Волгу. За воскресенье подрядная организация демонтировала выравнивающий бетонный слой пролетных строений на площади 143 квадратных метра, покрытие тротуара - 340 квадратных метров. Кроме того, рабочие делали пескоструйную очистку поверхности стен подземного пешеходного перехода - 225 квадратных метров.

Сегодня продолжается работа с выравнивающим слоем верховой части моста, демонтаж тротуара и ремонт опорных пролетных строений подмостового пространства. На мосту трудятся 59 человек и более 30 единиц техники.