На костромской переправе

Опубликовано 30.11.-0001

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работали и в выходные

 

В Костроме идет капитальный ремонт моста через Волгу. За воскресенье подрядная организация демонтировала выравнивающий бетонный слой пролетных строений на площади 143 квадратных метра, покрытие тротуара - 340 квадратных метров. Кроме того, рабочие делали пескоструйную очистку поверхности стен подземного пешеходного перехода - 225 квадратных метров.

 

Сегодня продолжается работа с выравнивающим слоем верховой части моста, демонтаж тротуара и ремонт опорных пролетных строений подмостового пространства. На мосту трудятся 59 человек и более 30 единиц техники.

 

 

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