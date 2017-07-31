Сразу два уголовных дела

Опубликовано 31.07.2017

возбудили сотрудники полиции в Волгореченске в отношении пьяных водителей

В обоих случаях нарушителями стали молодые люди, управлявшие двухколесными транспортными средствами. Первый - водитель мопеда даже не смог пояснить полицейским, почему он сел пьяным за руль. Впрочем, причину его заплетающего языка разъяснил алкотестер, высветив на экране показания в 1,75 мг/л.



Второй нарушитель пил пиво в гараже, после чего попросил у незнакомого мужчины разрешения прокатиться на скутере. В путь он отправился без шлема, за что и был остановлен сотрудниками ГИБДД. Тут-то и выяснилось, что он уже лишен прав за управление транспортом в состоянии опьянения. На этот раз содержание алкоголя в крови составило 0,71 промилле.