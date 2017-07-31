Конкурс «Ветеранское подворье»

Опубликовано 31.07.2017

продолжается в Костромском районе

Совет ветеранов при поддержке администрации Костромского района и районного управления сельского хозяйства проводит его в седьмой раз. Конкурс пришелся пенсионерам по вкусу, и многие из них участвуют в нем по нескольку раз.



Например, Зинаида Молодяева из поселка Василево Кузнецовского сельского поселения в 2015 году была победительницей в номинации «Самый благоустроенный двор». У Зинаиды Алексеевны золотые руки. Возле ее дома остановится каждый прохожий. Во дворе сделанные из подручных материалов сказочные герои, животные, украшают территорию декоративные горки, маленькие водоемчики и конечно же цветы.



Нынче Зинаида Молодяева решила бороться за победу, пожалуй, в самой главной номинации конкурса - «Лучшее ветеранское подворье». Хозяйство у нее немалое: 40 кроликов, 30 кур, 11 цыплят, большой приусадебный участок. Со всем справляется трудолюбивая хозяйка. Мясом, яйцами, картофелем, овощами, а еще грибами и ягодами из богатых василевских лесов обеспечивает всех своих родственников. И на продажу остается, а это хорошее подспорье к пенсии.