Губернские мотивы

Опубликовано 31.07.2017

Выставка с таким названием открылась в картинной галерее Костромского музея-заповедника

В экспозицию включены материалы из фондов музея-заповедника А.Н. Островского «Щелыково». Здесь раритетный альбом «Виды городов и деревень Костромской губернии с картами и планами к статистическим данным за 1855 год», работы художника Бориса Кустодиева и даже «Модная лавка», представляющая модные платья, прически и аксессуары позапрошлого века. История Костромской губернии насчитывает 133 года - с 1796 по 1929 годы.