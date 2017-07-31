Еженедельное информационное издание Костромской области
31 Июля 2017
Губернские мотивы
- Опубликовано 31.07.2017
Выставка с таким названием открылась в картинной галерее Костромского музея-заповедника
В экспозицию включены материалы из фондов музея-заповедника А.Н. Островского «Щелыково». Здесь раритетный альбом «Виды городов и деревень Костромской губернии с картами и планами к статистическим данным за 1855 год», работы художника Бориса Кустодиева и даже «Модная лавка», представляющая модные платья, прически и аксессуары позапрошлого века. История Костромской губернии насчитывает 133 года - с 1796 по 1929 годы.