Красноселы - на третьем месте

Опубликовано 31.07.2017

Местный футбольный клуб продолжает борьбу в открытом чемпионате Ярославской области

Команда «Соколов» из Красного-на-Волге в гостях одолела «Петровск». Правда, начало матча вышло не в пользу спортсменов из Костромской области — гол в их ворота влетел уже на четвертой минуте. Но именно это и стало «холодным» душем для подопечных Евгения Корягина. На шестнадцатой минуте счет сравнял Геннадий Хамицкий. А вначале второго тайма Алексей Пресняков вывел красноселов вперед.

В концовке же футболисты из ювелирной столицы отличились еще два раза: на 83-й минуте гол забил Марк Халеев, а на 87-й Кирилл Козин удачно реализовал пенальти. Итог - 4:1 в пользу красноселов. И первый круг команда завершила на третьем месте в турнирной таблице.