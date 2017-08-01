Забота о старшем поколении - показатель зрелости общества

Опубликовано 01.08.2017

Владимир Путин назвал приоритетом государства заботу о пожилых людях

На минувшей неделе в Карелии прошла встреча Президента России с представителями благотворительных и волонтерских организаций. Одной из главных тем стали вопросы поддержки старшего поколения. Владимир Путин пообещал включить вопросы долговременного ухода за пожилыми людьми в стране в план реализации стратегии действий в интересах граждан старшего возраста до 2020 года.

«Хорошо известно, что отношение общества к пожилым людям, к своим собственным гражданам говорит о зрелости этого общества. Это нужно и старшему поколению, но не меньше это нужно и подрастающему, чтобы дети, подростки видели, как относятся к старикам», - отметил Президент.

В Костромской области с августа прошлого года по инициативе губернатора Сергея Ситникова действует закон о старшем поколении. Его главная цель - оказать поддержку пожилым людям во всем регионе. И что немаловажно - закон этот, что называется, «живой». Депутаты областной Думы проводят мониторинг его исполнения и вносят необходимые поправки.



Последняя из них принята в июне. Получать компенсацию затрат на лекарства и на проезд до места лечения теперь могут пенсионеры, чей доход не превышает двукратный прожиточный минимум - не более 15850 рублей. Ранее для расчета льгот применяли полуторный коэффициент прожиточного минимума – 11412 рублей.



Такая поправка позволила в несколько раз расширить количество получателей мер поддержки: льгот на проезд, лекарственное обеспечение, дрова и других, предусмотренных законом. «Это не последнее решение. Мы продолжим следить за реализацией закона, вносить дополнительные изменения в случае необходимости», - отметил председатель областной Думы Алексей Анохин.



Владимир Путин не раз отмечал, что создание условий для комфортной старости увеличивает продолжительность жизни. И этот показатель по стране растет. «Сегодня продолжительность жизни составляет почти 70,8 года. Сейчас перед нами стоит задача – к 2020 году достичь ожидаемой продолжительности жизни не менее 75,7 года», - отметил президент.



Во многом поэтому в нашей области появилось сразу несколько возможностей для привлечения пенсионеров к занятиям физической культурой и спортом. В государственных и муниципальных учреждениях организованы около ста двадцати секций, кружков и групп здоровья. Ветераны, общаясь с представителями администрации области, также предложили рассмотреть возможность, чтобы пожилые люди могли посещать частные тренажерные и спортзалы со скидкой. Этот вопрос решается.



Но поддержка старшего поколения - это еще и воспитание уважительного отношения к старости у нашей молодежи. «Во-первых, это всегда прямой долг государственных и общественных структур – позаботиться о людях преклонного возраста. Во-вторых, это касается не только людей пожилого возраста, а всей страны, людей всех возрастных групп.

Потому что когда они видят, что государство думает о людях пожилого возраста, они по-другому относятся к своей стране, к своему государству, по-другому даже строят свою жизнь, имея в виду, что есть такая надежная система, как система государственного обеспечения, заботы о людях. И это всегда создает внутреннюю устойчивость в любой стране, в любом обществе», - заявил Владимир Путин.

Олег СУВОРОВ

Сергей, инженер:

- Молодежи надо чаще общаться со старшим поколением - им внимание нужно. Сам я по мере сил и возможностей стараюсь.

Марина Владиславовна, пенсионер:

- Согласна с Президентом. И, думаю, надо поддерживать не только тех, кто вышел на заслуженный отдых, но и работающих пенсионеров.

Кася, в декретном отпуске:

- Мы были пионерами и по мере сил помогали старшим - нужно развивать тимуровское движение. Но еще более важно воспитывать подрастающее поколение, чтобы молодые не по принуждению, а по велению сердца помогали пожилым людям.

Анастасия, ювелир:

- Прав глава государства. Молодежь приучать надо к уважению старших с раннего детства. Даже просто на улице помочь бабушке дорогу перейти или тяжелую сумку донести.