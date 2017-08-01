Собственную Книгу памяти издадут в Нежитине

Опубликовано 01.08.2017

А еще благоустроят парк, в котором стоит обелиск Славы

Увековечение памяти погибших воинов, развитие спортивной и образовательной инфраструктуры, а также сельскохозяйственного производства стали основными темами очередной рабочей поездки губернатора Сергея Ситникова в Макарьевский район.

Знать историю родного края



Визит начался с возложения цветов к обелиску Славы воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в селе Нежитино. Мемориал - особая гордость местных жителей. Здесь установлено тринадцать мраморных плит с фотографиями и именами героев, ушедших на фронт из села и ближайших населенных пунктов.



С помощью администрации и добровольцев периметр аллеи, где расположен памятник, выложили тротуарной плиткой. Ученики местной школы привели в порядок территорию вокруг обелиска. В этом году администрация Нежитинского сельского поселения подала заявку на участие в конкурсном отборе проектов общественных инициатив для благоустройства парка, где находится аллея памяти. Уже подписано соглашение о выделении средств.



Главе региона Сергею Ситникову показали рукопись Книги памяти нежитинского края. Материалы для книги собрала местная поэтесса и краевед Анна Антонова. Губернатор поставил задачу главе муниципалитета Алексею Комарову помочь в издании книги именно для сельского поселения.





Овощи для школьной столовой



В Нежитинской школе в новом учебном году будут обучаться сорок пять ребят. В школе отремонтированы спортзал, четыре кабинета и помещение дошкольной группы. Общий объем финансирования на эти цели - 1,1 млн рублей. Сергей Ситников высоко отметил работу школьного краеведческого музея, где собраны уникальные экспонаты, рассказывающие о быте и истории поселения.



Есть здесь и учебно-опытный участок площадью чуть менее гектара. Сейчас здесь созревают лук, морковь, картофель, капуста и другие овощи. Ежегодно объем продукции составляет около двухсот пятидесяти килограммов. Школьная столовая обеспечена собственными овощами практически до марта. Но участок под картофель слишком мал - главе поселения предстоит решить этот вопрос.



Около тонны готовой продукции в сутки



Благодаря государственной поддержке макарьевское предприятие «Молочная ферма» смогло построить новый животноводческий комплекс и увеличить стадо крупного рогатого скота до семидесяти шести голов. Грант на строительство и реконструкцию ферм и других объектов для молочного скотоводства - 1,1 млн рублей аграрии получили в 2015 году.



Одно из динамично развивающихся хозяйств района имеет собственные посевные площади. По словам руководителя фермы Юрия Макарова, в этом году посевная площадь составила 356 га (как и в прошлом году). Из них 115 га – зерновые и 241 га – под корма.



Предприятие выпускает пастеризованное и топленое молоко, кефир, творог, сметану, сливочное масло. Ежедневно здесь производят около тонны готовой продукции. В планах хозяйства – увеличение объема производства и поголовья, строительство современного убойного цеха.



Появится современное футбольное поле



В будущем году году в Макарьеве на центральном стадионе спортивного комплекса «Юность» будет построено современное футбольное поле. Такое решение принято во время рабочего визита губернатора на спортивный объект.



В районе создана футбольная команда, которая неоднократно становилась победителем в различных региональных соревнованиях. На базе СК «Юность» организованы детские секции по занятию футболом. Сегодняшнее покрытие стадиона не отвечает современным требованиям, это не позволяет проводить соревнования высокого класса.



Минспортом России принято предварительное решение о выделении Костромской области средств на искусственное покрытие для футбольного поля.



Соб. инф.

Сергей Ситников, губернатор Костромской области:

- Небольшие сельскохозяйственные предприятия необходимо поддерживать постоянно. Надо прорабатывать механизм финансовой поддержки для малых агроферм, которые обеспечивают сельское поселение продукцией, где идет наращивание производства, но которым сложно конкурировать с крупными хозяйствами.