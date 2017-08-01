Еженедельное информационное издание Костромской области
Мечтал стать летчиком,
- Опубликовано 01.08.2017
попал в пехоту
Губернатор Сергей Ситников поздравил с 95-летием костромича-ветерана Великой Отечественной войны Кирилла Ямщикова.
Глава региона Сергей Ситников пожелал Кириллу Михайловичу крепкого здоровья, долголетия и вручил письмо с поздравлением от Президента РФ Владимира Путина, цветы и подарок.
Кирилл Ямщиков ушел в армию добровольцем. В 1943 году его отправили в военно-пехотное училище. Сам он мечтал стать летчиком, но война внесла коррективы. Кирилл Михайлович командовал взводом 61-го Гвардейского стрелкового полка на 3-м Белорусском фронте, участвовал в прорыве немецкой обороны. В 1945-м в боях под Кенигсбергом был ранен, так что Победу встретил в госпитале.
После войны он окончил Горьковский Всесоюзный юридический институт. По распределению приехал в Костромскую область. Работал судьей в Нерехтском районе, затем в Костромском. В Ленинском районном суде, в областном суде и в Костромской областной прокуратуре.
«Мне нравилась юридическая работа. Более чем за пятьдесят лет я прошел все виды юридической деятельности и не жалею об этом. Мне нравилось помогать людям в их проблемах, вести борьбу с преступниками», - признается ветеран.
Участник войны, Кирилл Ямщиков награжден орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды и медалью Верховного Суда СССР.
Сегодня с юбилеем ветерана также поздравили помощник губернатора Костромской области, Герой Российской Федерации Николай Майоров и представители администрации Костромы.
Соб. инф.
Кирилл Ямщиков ветеран Великой Отечественной войны:
- Главным в жизни считаю справедливость, надо делать людям добро. Молодежи я бы пожелал больше читать, особенно историческую литературу, она очень много дает человеку.