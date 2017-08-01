Опубликовано 01.08.2017

на главной костромской переправе

В Костроме продолжается капитальный ремонт автопешеходного моста через Волгу. Рабочие начали разбирать деформационные швы, включая бетонные конструкции. За понедельник они демонтировали 18 кубических метров бетонных конструкций и 2,5 тонны деформационных швов. Пескоструйную очистку и разборку слабого бетона поверхности опор и балок выполнили на площади 183 квадратных метра.

Сегодня подрядчик продолжает работу с выравнивающим слоем верховой части моста, демонтаж тротуара и ремонт опорных пролетных строений подмостового пространства. Здесь трудятся 75 человек, 30 единиц техники, в том числе 2 плавсредства.