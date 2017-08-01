Памяти народного художника

Опубликовано 01.08.2017

В Романовском музее открывается выставка Алексея Белыха

Биография народного художника России Алексея Павловича Белых сама по себе легендарна. В годы войны он разведчиком прошел от Сталинграда до Эльбы, а в Кострому приехал уже после войны, окончив Московский художественный институт имени В.И. Сурикова. Именно Кострома стала его второй родиной, здесь он прошел долгий творческий путь. На выставке зритель увидит более 60 работ художника, в том числе и из личной коллекции семьи Белых.

Выставка открывается 4 августа в 16.00.