Автопробег «Берлин-Москва» остановится в Костроме и в Красном

Опубликовано 01.08.2017

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Его участники прибудут в наш регион в среду

 

Автопробег дружбы «Берлин-Москва» стартовал в столице Германии и проходит по семи маршрутам. Часть путешественников выбрали «Золотое кольцо», и уже в среду гости прибудут в Кострому. В планах — экскурсия по центру города, Ипатьевскому монастырю, визит на стройплощадку Костромского кремля. В Красном-на-Волге они посетят музей ювелирного и народно-прикладного искусства. В этом году в автопробеге участвует 347 человек из шестнадцати стран.

 

 

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