Проект «Городская среда» даст результат

Опубликовано 02.08.2017

Мы уверены: все люди хотят видеть комфортными свои дворы, скверы, парки, где они гуляют с семьей. Что приятно, среди жителей нашей области есть такие, которые не просто хотят - они уже прикладывают к этому усилия. Сейчас у нас реализуется программа «Городская среда», и в этом проекте партии «Единая Россия» активно участвует население.

Об этом «СП» и поговорила с секретарем регионального отделения партии, председателем областной Думы Алексеем Анохиным - сразу после того, как он вернулся с проходившего в Краснодаре форума «Единой России» «Городская среда».

Количество рублей адекватно количеству голосов



- Алексей Алексеевич, зачем нужен был форум, какова его главная цель?

- Прежде чем ответить на вопрос, я бы сказал о самом проекте «Городская среда», который партия реализует с этого года. По большому счету, что такое городская среда? Это вопросы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ремонтов - те вопросы, которые относятся к полномочиям органов местного самоуправления.

Почему же государство берет на себя реализацию этого проекта (федеральный бюджет выделил на 2017-й двадцать пять миллиардов рублей)? Хотя это не полномочия субъектов страны, они тоже подключаются, выделяют софинансирование. Ответ простой: люди достойны жить комфортно не только у себя в квартире, но и в своем дворе, своем городе или поселке.

И не только быть собственниками жилья, но стать хозяевами своей территории, а это возможно только, если самим заботиться о ней.



- Проект - это ведь инициатива фракции партии в Госдуме?

- Он реализуется в рамках нацпроекта «Формирование современной городской среды» по инициативе Президента Владимира Путина. Депутаты Госдумы ее поддержали, были заложены средства. Возник вопрос, как все это реализовывать. Во всех субъектах начали по-разному.

И одна из целей форума - сверить федеральную, региональную, муниципальную повестки, проанализировать, как реализуется проект. На форуме нам представили положительные практики субъектов, мнения экспертов, выступали председатель партии, премьер Дмитрий Медведев, глава Минстроя России Михаил Мень.

Мы сравнивали с тем, как работа по программе «Городская среда» организована в нашей области, и сделали вывод: в чем-то продвинулись чуть дальше, а где-то, может быть, чуть-чуть отстаем.



- На форуме стало известно, что реализация проекта «Городская среда» продолжится до 2020 года.

- Все приветствовали это заявление Дмитрия Медведева, как и его слова о том, что средства на реализацию проекта на ближайшие три года в федеральном бюджете - а он формируется на трехлетний период - заложены в том же объеме.



- Можно уже сейчас сказать, сколько получит наш регион из тех двадцати пяти миллиардов рублей, которые будет каждый год выделять федеральный бюджет?

- На 2017-й мы получили около ста двадцати миллионов рублей (добавили из областного бюджета еще более двадцати миллионов). Аналогичная сумма будет и в последующие годы. Федерация распределяет средства исходя из численности населения, а мы решили пойти от активности граждан и оказались впереди других регионов.

Мы предложили муниципалитетам «заработать» средства: провести собрания собственников жилья в многоквартирных домах. Депутаты, члены партии, лидеры общественного мнения, старшие по дому объясняли людям, что есть возможность благоустроить их дворы.

Собственники принимали решение, определяли, что именно необходимо сделать в их дворе, составляли протокол собрания, и заявка шла в органы местного самоуправления. И при распределении средств количество рублей было адекватным количеству голосов людей, которые проявили инициативу.

Сорок три тысячи жителей



- А как партийный проект согласуется с областной программой местных инициатив?

- Проект «Городская среда» реализуется, скажем так, не с нуля. У нас есть определенный опыт. С 2014 года мы перешли от практики выделения бюджетных средств по округам (когда депутат областной Думы решал, на какой объект потратить два миллиона рублей) к поддержке местных инициатив, то есть предложений жителей. Каждый год на это выделятся около сорока миллионов рублей.

Муниципалитеты при этом обеспечивают софинансирование, а граждане - свой труд или часть средств. Как правило, в итоге сумма удваивается. Конкурсная комиссия отбирает проекты, и затем они реализуются. Причем если в проекте «Городская среда» два направления: благоустройство дворов и общественных пространств, то программа местных инициатив может включать не только сферу ЖКХ, но и другие, например, жители могут предложить отремонтировать сельский Дом культуры.



- То есть местные инициативы - еще одно направление, которое реализуется параллельно.

- Да, и партия курирует и это направление. Хочу еще отметить, что «Городская среда» - название условное. Ведь дворы есть не только в Костроме или Галиче, а и в Караваеве или Чухломском и Шарьинском районах. Мы подсчитали, что в проекте задействованы около сорока трех тысяч жителей нашей области.



- Наиболее активные муниципалитеты назовете?

- Это Кострома - она получила на благоустройство дворов шестьдесят миллионов из девяноста. Нерехта, Волгореченск, Костромской район тоже активно поработали, и им выделили хорошие средства.

Что касается бюджетных денег, они должны распределяться по единым правилам. И правила эти должны быть понятны. При распределении средств мы вывели формулу, которая учитывала количество участвовавших в собраниях. Считаю, что это абсолютно правильно - надо поддерживать инициативу.



- Костромская область отличилась от других регионов не только принципом распределения?

- Еще единым днем голосования по выбору объектов общественных пространств. 9 апреля жители Костромы, Волгореченска, Нерехты, Галича, Буя, Шарьи и Мантурова сами решали, что необходимо благоустроить. Костромичи, вы помните, выбрали Берендеевку, галичане - набережную, шарьинцы - привокзальную площадь и парк.

Знаете, на форуме интересную статистику озвучили. Явных активистов среди собственников - один-два процента, восемнадцать процентов - это неравнодушные, а восемьдесят - молчаливое большинство, которое предпочитает жить в своем маленьком пространстве. Наша задача - увеличить количество активных и неравнодушных.

Так после благоустройства будет выглядеть набережная в районе Староторжского монастыря в Галиче

Их тоже надо благоустраивать



- И насколько активно наше население участвует в реализации программы?

- Например, в Костроме в этом году по проекту предстоит благоустроить шестьдесят один двор. По минимальному перечню работ здесь заасфальтируют проезды и дорожки, установят освещение, скамейки и урны.

Но жители семидесяти процентов дворов решились на дополнительное благоустройство. Они пошли на софинансирование, чтобы у них появились детские и спортивные площадки, парковки и т.д. Когда жители сами поучаствуют в благоустройстве, они уже по-другому будут относиться к своему двору и в целом к городу или поселку.



- Жители что именно делают?

- Первое - контролируют работы, которые проводит основной подрядчик. Второе - сами тоже благоустраивают двор, например, организовывают зеленую зону, проводят субботники. Третье - принимают завершенные работы. Хорошо бы, чтобы они потом открыли объект, праздник дворовый организовали.



- В Костроме работы ведь уже начались.

- В двух дворах: на улицах Фестивальной и Северной правды закончили асфальтирование. Следующим этапом будет установка оборудования. Еще в четырех дворах: в Черноречье, на Кинешемском шоссе и 2-й Центральной улице сейчас идут работы.



- А в остальных муниципалитетах как дела?

- Завершается экспертиза проектов, конкурсные процедуры по выбору подрядчиков. До 1 октября должны привести дворы в порядок. А вот по общественным пространствам программы долгосрочнее.



- Алексей Алексеевич, раз проект продлили на пять лет, областная Дума должна предусмотреть в региональном бюджете софинансирование.

- И мы это обязательно сделаем. Дворов на участие заявилось больше, чем вошло в программу на этот год - их тоже надо благоустраивать. Проект «Городская среда» перспективный, нужный, и он даст результат.

Алена АРСЕНЬЕВА