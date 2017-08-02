Чудо луковое

Опубликовано 02.08.2017

Эксперты обошли костромские магазины в поисках правильного репчатого

Представить многие блюда русской кухни без лука довольно сложно. Мы охотно добавляем этот овощ к мясу, рыбе, гарнирам, делая вкус богаче. Но безопаснее ли? Чтобы ответить на такой вопрос, мы попросили экспертов отправиться в «луковый» рейд. О качестве репчатого с прилавков города они рассказали на этой неделе в свежем номере "СП".