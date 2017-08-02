Вернуть достояние Костроме

Опубликовано 02.08.2017

Продолжается восстановление ансамбля Костромского кремля

С усердием работают строители, восстанавливающие Богоявленский собор и его колокольню. За минувшую неделю выполнен большой объем внутренних работ. Сейчас стройка идет практически без остановок.

К 28 июля на колокольне Богоявленского собора продолжается устройство первой смотровой площадки, идут арматурные работы на отметке 10,6 метра. В целом высота колокольни, напомним, составит 64 метра. На смотровую площадку, откуда открывается вид на Волгу и центр Костромы, прихожан и паломников будут доставлять лифты. Несмотря на то что колокольня внешне предстанет в первозданном виде, строители несколько «осовременят» ее изнутри.



В самом Богоявленском соборе продолжаются работы по устройству монолитного железобетонного пояса, а также строители делают опалубку и проводят арматурные работы.

На площадке Костромского кремля на минувшей неделе побывал митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт. Он оценил ход работ и пообщался со строителями.



Восстановление Костромского кремля вызывает большой интерес костромичей и гостей города. На строительной площадке проводят экскурсии. Здесь побывали члены дружины юных разведчиков из Череповца. Ребята не только осмотрели место стройки и узнали историю кремля, но и пообщались с главным архитектором проекта Алексеем Денисовым.

Владимир АКСЕНОВ