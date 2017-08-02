Куда сходить и что посмотреть 3 августа?

Опубликовано 02.08.2017

О культурных событиях дня рассказывает «Северная правда»

Сразу два фильма в четверг предлагают посмотреть костромичам в ретро-кинотеатре областного Дома народного творчества. Откроет сеанс документальная лента цикла «Дорогами народных традиций», посвященная Солигаличу. Затем зрителям покажут семейную сказку «Кощей Бессмертный» (6+). Начало показа в 12.00.



В 15.00 в музее ювелирного искусства представят новую православную выставку «Слава Богу за все!» (0+). В экспозиции костромичи смогут увидеть изделия семейной мастерской Григория и Ольги Синенко - ювелирного производства «Иордань». Выставка продолжит свою работу до 28 августа.