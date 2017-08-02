Восемьдесят человек

Опубликовано 02.08.2017

трудятся на мосту через Волгу

В Костроме продолжается капитальный ремонт главной переправы через Волгу. Рабочие сейчас разбирают деформационные швы, включая бетонные конструкции. За вторник они демонтировали 7 метров деформационных швов и 3,5 кубических метра бетонных конструкций.

Пескоструйную очистку и разборку слабого бетона поверхности опор и балок выполнили на площади 318 квадратных метров. Сегодня подрядчик продолжает работу с выравнивающим слоем верховой части моста, демонтаж тротуара и ремонт опорных пролетных строений подмостового пространства. Здесь трудятся 78 человек, 30 единиц техники, в том числе 2 плавсредства.