Опубликовано 02.08.2017

Речь идет об истории Галича

В Галичском выставочном зале открылась выставка «Галич Православный - город, который мы потеряли». Основой экспозиции стали работы двух фотографов - Сергея Александровича Орлова (1867 — 1919 годы) и Михаила Марковича Смодора. (1889 - 1944 годы). Благодаря этим творческим личностям сохранилась уникальная фотолетопись древнего Галича с его храмами и монастырями.

Семнадцать храмов и пять монастырей украшали старый город. Сегодня тот облик Галича можно увидеть лишь на старинных снимках. Галичане подготовили пешеходный туристический маршрут по заповедным местам.

Выставка организована при поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива 2016-2017».