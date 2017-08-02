60 процентов силосной массы

Опубликовано 02.08.2017

заложили аграрии Костромского района

Это 34 тысячи 430 тонн. На трамбовке тракторы задействованы круглосуточно. Вывозят зеленую массу с лугов тоже на тракторах, так как из-за сырости автомашинам не проехать.



Как рассказал главный специалист по координации отрасли растениеводства районного управления сельского хозяйства Алексей Курдюков, травы скошены с площади 4643 гектара, что составляет почти 40 процентов от запланированного количества.



Заложена пятая часть сенажной массы - 3 тысячи 350 тонн. Фермер из Сандогорского сельского поселения Иван Павлов запас сенаж в рулонах, которые обмотаны полиэтиленовой пленкой. В некоторых сельхозпредприятиях, например, в СПК «Яковлевское» на сенаж пустили озимые.



При первой же возможности механизаторы прессуют сено. Но пока его очень и очень мало - 687 тонн или 10 процентов. Алексей Курдюков отметил, что на корм скоту придется прессовать и солому. Фермерские хозяйства района заготовку кормов уже закончили.