В августе в Костроме будут работать пять спортплощадок

Опубликовано 02.08.2017

Здесь можно будет заниматься сразу несколькими видами спорта

Свою работу продолжат пять досуговых открытых спортплощадок, которые расположатся в разных районах города. Заниматься спортом можно будет у школ №10, 23 и гимназии №25, а также на городском пляже на улице Лесной и игровой площадке на улице Калиновской.

Для всех желающих доступны футбол, волейбол, фрисби, скакалки, бадминтон. А заниматься с костромичами будут фитнес-тренеры из местных спортклубов и студенты кафедры физической культуры Костромского государственного университета.