Опубликовано 02.08.2017

и забрал последние сорок тысяч

Сотрудники костромской полиции проводят проверку по факту очередного мошенничества. На это раз на уловку аферистов попалась пенисонерка, жительница микрорайона Юбилейный. Днем 31 июля ей на домашний телефон позвонил аферист и, имитируя голос сына, находящегося в состоянии истерики, сообщил, что сбил насмерть человека и теперь ему грозит пожизненное заключение.

Дальше трубку взял второй участник «спектакля», который под видом представителя правоохранительных органов потребовал за решение проблемы перечислить сто пятьдесят тысяч рублей. Поскольку у пенсионерки не было такой суммы, аферист «вошел в положение» и забрал последние сорок тысяч.



Только спустя несколько часов пенсионерка перезвонила сыну и узнала, что ни в какое дорожно-транспортное происшествие он не попадал. В настоящее время по данному факту сотрудниками отдела полиции проводится проверка.