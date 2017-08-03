Горячая десятка

Опубликовано 03.08.2017

В современном мире безраздельно властвуют цифры. И июль был богат на важные показатели, которые отразятся на жизни жителей Костромы и области. Журналисты «Северной правды» вспомнили те цифры, которые чаще всего упоминались на страницах ведущих костромских СМИ.

1-е место:

Количество упоминаний: 42

2 года

Столько времени продлится ремонт моста, начавшийся 9 июля. Общая стоимость работ - 719 млн рублей. Сейчас на мосту трудятся более шестидесяти человек, закончены работы по снятию дорожной «одежды», идет демонтаж барьерных ограждений, покрытия тротуаров, выравнивающего бетонного слоя пролетных строений.

2-е место:

Количество упоминаний: 29

195 предприятий

Именно столько хозяйств (по данным на 24 июля) приступили к заготовке кормов. Отставание от многолетних показателей по вегетации растений - почти месяц. Кроме того, в области сохраняется переувлажненность верхних слоев почвы. Власти региона разработали комплекс мер, которые позволяют привлечь к заготовке кормов дополнительные силы.

3-е место:

Количество упоминаний: 28

100 супружеских пар из 47 регионов

Такое количество участников объединил в Костроме Всероссийский форум молодых семей. На нем обсуждали меры поддержки института материнства, сохранения традиционных семейных ценностей. Почетными гостями стали губернатор Сергей Ситников и уполномоченный при Президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.

4-е место:

Количество упоминаний: 20

11,7 процента

Именно на столько выросли по сравнению с 2015 годом собственные доходы консолидированного бюджета. Цифру озвучил губернатор Сергей Ситников, представив депутатам областной Думы отчет о работе администрации области в 2016-м. Глава региона коснулся всех сфер жизни региона и определил перспективы будущей работы.

5-е место:

Количество упоминаний: 17

108 проектов

В области определили общественные инициативы, которые будут реализованы с помощью поддержки из региональной казны. Это сто восемь проектов из семидесяти трех муниципалитетов. Среди победителей - костромской парк «Берендеевка» и набережная в районе Староторжского монастыря в Галиче. На поддержку проектов выделено 39 млн рублей.

6-е место: 150 и 220

Количество упоминаний: 16

150 и 220 миллионов рублей

Именно столько средств вложат два инвестора в развитие туристической отрасли региона. В Галиче построят новый гостиничный комплекс «Петровский двор». А в Красносельском районе организуют сказочный парк, который будет выполнять культурно-познавательные функции. Проекты одобрены на Совете по привлечению инвестиций.

7-е место:

Количество упоминаний: 15

382 ветерана

В нашей области за два с половиной года жилищно-бытовые условия улучшили для 382 ветеранов. На это пошло более семи с половиной миллионов рублей. Органы местного самоуправления выделяют средства на строительные материалы, используемые для ремонта жилых помещений.

8-е место:

Количество упоминаний: 11

1653 человека

В Костромском госуниверситете поздравили выпускников. На площади перед главным корпусом получили дипломы отличники. Первый выпуск опорного университета - это 1653 человека.

9-е место:

Количество упоминаний: 9

130 участников из 11 регионов

В Костроме завершился молодежный военно-спортивный форум ЦФО. Участие в нем приняли 130 участников из одиннадцати регионов. Победителем признан военно-патриотический клуб «Стяг» из гимназии №1 Галича.

10-е место:

Количество упоминаний: 7

От 26,5 до 141 тысячи рублей

Такие гранты получили победители конкурса социально ориентированных некоммерческих организаций. Деньги выделены четырнадцати костромским организациям, среди которых молодежные, ветеранские, волонтерские и краеведческие объединения, национальные диаспоры.