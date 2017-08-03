Куда сходить и что посмотреть 4 августа?

Опубликовано 03.08.2017

О культурных событиях дня рассказывает «Северная правда»

Традиционный дневной сеанс ретро-кинотеатра областного Дома народного творчества в пятницу откроет фильм «Судиславль» (0+) из цикла «Дорогами народных традиций». Сразу после него гостям покажут советский мультфильм «Винни-Пух» (0+). Кстати, его главный герой говорит голосом Евгения Леонова. Начало сеанса в 12.00.



В этот же день в здании Романовского музея представят персональную выставку живописи народного художника России, почетного члена РАХ Алексея Белых «Притяжение Волги» (0+). Творец ушел из жизни в феврале этого года. В экспозиции - около шестидесяти его картин, в том числе и произведения из личной коллекции семьи. Вернисаж выставки пройдет в 16.00.