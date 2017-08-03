Не зная броду...

Опубликовано 03.08.2017

или Как сделать «тихую охоту» безопасной

Походы в лес за грибами и ягодами для жителей области не только привычный досуг, но и способ заработать денег. Однако иногда даже самые заядлые грибники теряют ориентиры. Найти человека в огромном лесу - задача невероятно сложная. Что нужно делать, чтобы не заблудиться, и как себя вести, если это все-таки случилось, выясним в свежем номере "СП".