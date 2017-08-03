Опубликовано 03.08.2017

разбирают на мосту через Волгу

В Костроме продолжается капитальный ремонт главной переправы через Волгу. Рабочие сейчас разбирают деформационные швы, включая бетонные конструкции. За среду они демонтировали 8,1 квадратных метра бетонных конструкций деформационных швов. Пескоструйную очистку и разборку слабого бетона поверхности опор и балок выполнили на площади 109 квадратных метров.

Сегодня подрядчик продолжает работу с выравнивающим слоем верховой части моста, демонтаж тротуара и ремонт опорных пролетных строений подмостового пространства. Здесь трудятся 79 человек, 30 единиц техники, в том числе 2 плавсредства.