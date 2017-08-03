Заранее готовятся к празднику поселка

Опубликовано 03.08.2017

в Никольском Костромского района

И не только его организаторы - специалисты Центра культуры и спорта «Талисман», но и те, кто просто решил прийти 19 августа на поселковый день рождения. Всем желающим предложено поучаствовать в конкурсе «Праздничный костюм». А его надо придумать, сшить или купить. Фантазию участников никто не ограничивает: экстравагантный, оригинальный, сказочный или фольклорный.



Кстати, на празднике жителей и гостей Никольского ждет немало интересного кроме этого конкурса. Концерт, аттракционы и развлечения, катание на лошадях, мастер-классы декоративно-прикладного творчества, футбол...



Администрация Никольского сельского поселения проводит конкурс «Самый цветущий двор». Результаты его так же будут озвучены на дне рождения.