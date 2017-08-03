Творчество, сопряженное с риском

Опубликовано 03.08.2017

Таков почерк народного художника России Виктора Макеева

В Романовском музее состоится открытие персональной выставки Виктора Макеева, уникального живописца. Среди самых запоминающихся - картины «Таинство», «Элегия», серии «Апокалипсис», «Драма», « Воспоминание». А всего в экспозиции представлено более восьмидесяти живописных и графических работ.

Картины Макеева - это своеобразные притчи о жизни и смерти, о счастье, о войне. Его работы можно увидеть также во многих музеях мира, в государственной Третьяковской галерее.

Выставка открывается 12 августа.