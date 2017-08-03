Бойцы Костромского поискового отряда «Харон»

Опубликовано 03.08.2017

вернулись из автопробега «Обелиск у дороги»

Костромичи прошли по маршруту боевого пути Ярославской Коммунистической Ломоносовско-Пражской орденов Суворова и Богдана Хмельницкого 234-й стрелковой дивизии. Поисковики посетили воинские захоронения и памятники в 25 населенных пунктах по пути следования автопробега, провели работы по благоустройству и ремонту обелисков на воинских захоронениях и мемориалах.



В рамках автопробега прошла акция «Письмо Победы». Написанные и изготовленные костромскими школьниками письма были возложены поисковиками на постаменты мемориалов и обелисков в знак благодарности тем, кто не вернулся с фронта.