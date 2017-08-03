Костромичи вернулись с Байконура

Опубликовано 03.08.2017

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Там прошел детский космический фестиваль

 

В Казахстан на космодром приехали более семидесяти ребят из сорока регионов страны. Все они члены Российского движения школьников. Костромскую область на детском космическом фестивале представили Екатерина Дмитриева и Никита Матасов.

 

Они встретились с Министром образования и науки Ольгой Васильевой и Героем России, летчиком-космонавтом, председателем Российского движения школьников Сергеем Рязанским. Для школьников провели экскурсию по космодрому, а также ребята увидели в реальном времени запуск ракеты-носителя «Союз».

 

Кстати, командиром экипажа в нем является как раз Сергей Рязанский. Школьники также посетили мастер-классы по моделированию ракет и запустили свои собственные образцы.

 

 

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