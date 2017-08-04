Не зная броду...

Опубликовано 04.08.2017

или Как сделать «тихую охоту» безопасной

Походы в лес за грибами и ягодами для жителей области не только привычный досуг, но и способ заработать денег. Однако иногда даже самые заядлые грибники теряют ориентиры. Найти человека в огромном лесу - задача невероятно сложная. Что нужно делать, чтобы не заблудиться, и как себя вести, если это все-таки случилось, выясним сегодня.

Если вы собрались в лес



Обязательно сообщите об этом родственникам, соседям, друзьям. Скажите им, где вы планируете собирать грибы или ягоды, какие крупные ориентиры находятся поблизости – река, дорога или железнодорожная станция. В таком случае вас будет легче найти да и вы сами лучше сориентируетесь.

Объясните ребенку, что если он заблудился, необходимо:



оставаться на месте;

ни в коем случае не есть ни грибов, ни ягод;

не приближаться к водоемам и не пить из них;

при посторонних звуках - кричать, свистеть;

обязательно откликаться, если зовут, лучше всего стучать палкой по дереву - этот звук аспространяется гораздо дальше, чем голос.

Обратите внимание!



Одежду рекомендуется выбирать ярких тонов: камуфляжная форма, старые куртки, которые обычно надевают грибники, усложняют поиски пропавших.

Как добыть питьевую воду



Имейте в виду, что если наполнить пластиковую бутылку водой и поместить ее в костер, то в ней можно вскипятить воду: бутылка не расплавится до тех пор, пока в ней вода. Таким образом, без питьевой воды не останетесь, если у вас есть спички, пластиковая бутылка (в наших лесах найти ее вполне возможно) и относительно чистый водоем (река, ручей, болото, пруд) поблизости.

В лесу самое главное - не терять самообладание и помнить следующее:



- не двигайтесь в темное время суток, ночь необходима для восстановления сил;

- не ходите по звериным тропам;

- не ешьте незнакомые дикоросы, лучшей попейте воды. Без еды человек может прожить до тридцати дней, без воды — неделю;

- при возможных шумах, например, гудках автомобилей, локомотивов, других сигналах искусственного происхождения — лучше идти на их звук, стараясь сохранять прямую линию своего движения, чего можно достичь зарубками, оставляемыми на деревьях;

- направление движения необходимо контролировать не менее чем через три предмета, оглядываясь и сверяя правильность движения.

Что делать родственникам

Если ушедший в лес человек не вернулся в назначенное время, нужно обратиться в полицию или МЧС. Родственники могут примкнуть к группе специалистов, которая будет прочесывать лес – так от поисков будет больше пользы.

Специалисты советуют



Обзаведитесь GPS-трекерами. Эти приборы фиксируют координаты и отправляют их вам по SMS. Детям и старикам они нужны обязательно.

Будьте бдительны!



Нельзя откладывать надолго звонок в милицию, иначе может быть уже поздно!

Телефон единой службы спасения 112

Если заблудились

1 Не поддавайтесь панике!

2 Постарайтесь вернуться на то место, где вы разошлись с товарищами. Если никого там не обнаружили – ищите любую тропинку, просеку или линию электропередачи, держитесь этого ориентира и никуда не сворачивайте.

3 Если заблудились и знаете, что вас будут искать, оставайтесь на одном месте и разведите костер - так поисковикам легче будет сориентироваться.

4 Если стало ясно, что в лесу придется заночевать, разожгите на высоком месте вблизи большого дерева костер. Лежать нужно лицом к костру, при этом постарайтесь не уснуть: возможно, уже идет помощь, и во сне вы можете не услышать спасателей.

По материалам ГУ МЧС России по Костромской области