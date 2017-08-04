Еженедельное информационное издание Костромской области
Не зная броду...
- Опубликовано 04.08.2017
или Как сделать «тихую охоту» безопасной
Походы в лес за грибами и ягодами для жителей области не только привычный досуг, но и способ заработать денег. Однако иногда даже самые заядлые грибники теряют ориентиры. Найти человека в огромном лесу - задача невероятно сложная. Что нужно делать, чтобы не заблудиться, и как себя вести, если это все-таки случилось, выясним сегодня.
Если вы собрались в лес
Обязательно сообщите об этом родственникам, соседям, друзьям. Скажите им, где вы планируете собирать грибы или ягоды, какие крупные ориентиры находятся поблизости – река, дорога или железнодорожная станция. В таком случае вас будет легче найти да и вы сами лучше сориентируетесь.
Объясните ребенку, что если он заблудился, необходимо:
оставаться на месте;
ни в коем случае не есть ни грибов, ни ягод;
не приближаться к водоемам и не пить из них;
при посторонних звуках - кричать, свистеть;
обязательно откликаться, если зовут, лучше всего стучать палкой по дереву - этот звук аспространяется гораздо дальше, чем голос.
Обратите внимание!
Одежду рекомендуется выбирать ярких тонов: камуфляжная форма, старые куртки, которые обычно надевают грибники, усложняют поиски пропавших.
Как добыть питьевую воду
Имейте в виду, что если наполнить пластиковую бутылку водой и поместить ее в костер, то в ней можно вскипятить воду: бутылка не расплавится до тех пор, пока в ней вода. Таким образом, без питьевой воды не останетесь, если у вас есть спички, пластиковая бутылка (в наших лесах найти ее вполне возможно) и относительно чистый водоем (река, ручей, болото, пруд) поблизости.
В лесу самое главное - не терять самообладание и помнить следующее:
- не двигайтесь в темное время суток, ночь необходима для восстановления сил;
- не ходите по звериным тропам;
- не ешьте незнакомые дикоросы, лучшей попейте воды. Без еды человек может прожить до тридцати дней, без воды — неделю;
- при возможных шумах, например, гудках автомобилей, локомотивов, других сигналах искусственного происхождения — лучше идти на их звук, стараясь сохранять прямую линию своего движения, чего можно достичь зарубками, оставляемыми на деревьях;
- направление движения необходимо контролировать не менее чем через три предмета, оглядываясь и сверяя правильность движения.
Что делать родственникам
Если ушедший в лес человек не вернулся в назначенное время, нужно обратиться в полицию или МЧС. Родственники могут примкнуть к группе специалистов, которая будет прочесывать лес – так от поисков будет больше пользы.
Специалисты советуют
Обзаведитесь GPS-трекерами. Эти приборы фиксируют координаты и отправляют их вам по SMS. Детям и старикам они нужны обязательно.
Будьте бдительны!
Нельзя откладывать надолго звонок в милицию, иначе может быть уже поздно!
Телефон единой службы спасения 112
Если заблудились
1 Не поддавайтесь панике!
2 Постарайтесь вернуться на то место, где вы разошлись с товарищами. Если никого там не обнаружили – ищите любую тропинку, просеку или линию электропередачи, держитесь этого ориентира и никуда не сворачивайте.
3 Если заблудились и знаете, что вас будут искать, оставайтесь на одном месте и разведите костер - так поисковикам легче будет сориентироваться.
4 Если стало ясно, что в лесу придется заночевать, разожгите на высоком месте вблизи большого дерева костер. Лежать нужно лицом к костру, при этом постарайтесь не уснуть: возможно, уже идет помощь, и во сне вы можете не услышать спасателей.
По материалам ГУ МЧС России по Костромской области