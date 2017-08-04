На мосту и под мостом

Опубликовано 04.08.2017

Комплексное восстановление ждет переправу через Волгу

С наступлением теплой и даже жаркой погоды в Костроме горячая пора наступила и у рабочих, занятых на ремонте моста. Работы идут в соответствии с графиком, и главная задача строителей - демонтаж выравнивающего и защитного бетонных слоев пролетных сооружений, а также тротуарного покрытия.

По официальным данным, с 25-го по 31 июля подрядная организация демонтировала защитный бетонный слой пролетных строений на площади 410 квадратных метров, покрытие тротуара на площади 1423 квадратных метра, а также выравнивающий бетонный слой пролетных строений на площади более 1210 квадратных метров. Кроме того, были демонтированы и барьерные ограждения.



В прошлом номере мы писали, что одной из главных задач был демонтаж защитного слоя бетонных строений. Сейчас этот этап закончен. А вот выравнивающий слой, по состоянию на 31 июля, строители все еще убирали. Вместе с тем это один из последних этапов, который и отделяет их от пролетных конструкций моста.



Интересно, что сейчас рабочие приступили к ремонту и подмостовой части, и верховой параллельно. Костромичи могут видеть, что под переправой появились строительные леса. Все это потому, что на минувшей неделе строители приступили к комплексному восстановлению опорных конструкций. Те самые балки, которые держат мост, ждет целый ряд работ - все это в будущем защитит их от коррозии.

Эти мероприятия начались 25 июля. Как сообщили в администрации областного центра, первым делом будет произведена очистка защитного слоя бетона из пескоструйного аппарата. Уже сейчас таким способом очищены подмостовые переходы, а также почти шестьсот квадратных метров опор и балок.



По словам специалистов, с помощью воздуха и кварцевого песка под давлением убирается так называемый «слабый бетон». В свою очередь, очищенные места заполняют специальными безусадочными бетонными смесями. А трещины - пластифицированными цементными составами. Ну и в завершение балки моста загрунтуют и покрасят в два слоя. Однако в этом году, согласно плану, отремонтируют только половину опорных сооружений. Над второй частью будут работы только в следующем году.



Сейчас на мосту ежедневно трудятся более шестидесяти рабочих. Также на ремонте переправы занято до сорока единиц техники. По необходимости подрядчик будет наращивать ее количество, но пока именно такой ресурс позволяет комфортно работать и не отставать от графика.



Уже можно сказать, что костромичи адаптировались к условиям, связанным с ремонтом моста. Кроме того, для удобства горожан было изменено расписание теплохода «Москва-52», что позволило с большим комфортом добираться с одного берега на другой. Работа общественного транспорта не вызывает больших нареканий. Ремонт моста продолжается, а мы будем за ним следить.

Олег СУВОРОВ

Фото администрации города Костромы