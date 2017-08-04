Сила духа и сила воли...

Опубликовано 04.08.2017

В Костромском районе прошли XVI летние спортивные игры на призы губернатора Костромской области

Уже шестнадцать лет подряд лучшие атлеты области меряются силами в главных областных стартах. Но даже спустя столько лет игры на призы губернатора региона не перестают удивлять. Находится место и для новых рекордов, и для новых участников.

На сей раз честь своих муниципалитетов отстаивали более шестисот спортсменов. Количество медалей, которые разыграли спортсмены, просто огромно. Ведь они соревновались в стрельбе, пляжном волейболе, беге на сто, четыреста и восемьсот метров, а также два и три километра, в настольном теннисе, метании, плавании и других видах спорта.



Появилась и новая дисциплина - кроссовый биатлон. А главы городов и районов могли пополнить копилку очков для своей команды, участвуя в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки и боулинге. Кроме того, отдельной командой выступили депутаты областной Думы и Государственной Думы.



Уже стало традицией, что в соревнованиях участвуют ветераны спорта. Но спортсмены с ограниченными возможностями здоровья приняли участие в летних играх впервые, что не помешало им показать отличные результаты и помочь своим муниципалитетам добиться побед.



Торжественная церемония открытия игр прошла на стадионе «Урожай» в Караваеве. Все собравшиеся увидели яркий праздник. В гости к нашим спортсменам даже прибыла богиня победы - Ника. Правда, сделала она это весьма современно: на мотоцикле и в сопровождении байкеров.

Лучших спортсменов региона приветствовали губернатор Сергей Ситников, председатель Костромской областной Думы Алексей Анохин, наши прославленные спортсмены: Алевтина Олюнина и Надежда Торлопова. А право зажечь огонь XVI летних спортивных игр было предоставлено заслуженному мастеру спорта, олимпийскому чемпиону по конькобежному спорту Александру Голубеву.

Четыре дня проходили игры, и все четыре дня на площадках кипели нешуточные страсти. Каждый муниципалитет может гордиться своими атлетами. Но лидеры остались на своих местах. Интересно, что в итоге первые места в своих группах заняли Кострома и Костромской район, а вторые - Буй и Буйский район. Такой вот двойной медальный успех. А бронза досталась городу Галичу и Макарьевскому району.



Владимир АКСЕНОВ, Ирина СОЛОВЬЕВА



Фото авторов и комитета по физической культуре и спорту

Сергей Ситников, губернатор Костромской области:

- Именно областные спортивные игры традиционно становятся общерегиональным праздником спортивных достижений. В Костромской области ежегодно появляются новые спортивные сооружения и площадки для активного отдыха детей и взрослых. Только за три последних года число спортсменов-любителей в Костромской области выросло на пятьдесят тысяч человек.

Маргарита Маринкина, кандидат в мастера спорта, Антроповский район:

- Восьмой раз участвую в спортивных играх на призы губернатора Костромской области. И каждый раз волнуюсь, когда выхожу на старт. Каждый спортсмен понимает, что от его результата зависит результат всей команды. Потому старается выступить на все сто.

Валерий Басков, Нейский район:

- Впервые участвую в таких играх. Мне нравится все: и организация соревнований, и настрой участников. Волонтеры всегда подсказывают и показывают, где разместиться, куда пойти отдохнуть. Словом, ветеранам тоже спорт полезен.