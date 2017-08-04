Фестиваль воздухоплавания

Опубликовано 04.08.2017

пройдет в Нерехте во второй раз



Праздник откроется полетами аэростатов над городом. А затем целых три дня в небо будут подниматься воздушные шары. Так Нерехта отметит свой 803-ий день рождения. К этому празднику также приурочено открытие музея воздухоплавателя - легендарного нерехтчанина Крякутного.

Кроме того, горожане и гости Нерехты в эти дни побывают на ярмарке «Город мастеров», посетят местные музеи, примут участие в турнире «Народный жим», полюбуются праздничным салютом.