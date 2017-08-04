«Спартак» дожал «Знамя труда»

Опубликовано 04.08.2017

Костромские футболисты одержали тяжелую победу на выезде

В третьем туре чемпионата России костромской «Спартак» гостил в Орехово-Зуеве у местного клуба «Знамя труда». Костромичи были явными фаворитами матча, но он неожиданно выдался весьма тяжелым. Хозяева поля — на данный момент аутсайдеры лиги — с первых минут начали играть весьма активно.

И уже на тринадцатой минуте мяч влетел в ворота «Спартака» после удара Ивана Ерохина. К счастью, наших игроков пропущенный гол по-спортивному разозлил. И уже на двадцать пятой минуте «Спартак» отыгрался — это защитник Валерий Сорокин оказался в штрафной хозяев и забил такой важный мяч.



«Спартак» играл активнее, стремясь доказать свое превосходство. Но второй гол влетел в ворота «Знамени» уже во втором тайме. Левани Лацузбая вывел Николая Мараева один на один с вратарем и наш игрок своим шансом воспользовался — 2:1.

Однако не прошло и двух минут, как хозяева поля воспользовались ошибками в обороне «Спартака» и Олег Елкин сравнял счет — 2:2. Ситуацию на поле пришлось исправлять заменами, и они, к счастью, сработали. Максим Нестеров вышел на поле на 65-й минуте, а уже на 74-й забил победный мяч! 3:2 и «Спартак» добивается успеха.



Впрочем, тренеру костромичей Дмитрию Александрийскому есть над чем работать. За четыре матча, если учитывать кубковый поединок, «Спартак» пропустил уже одиннадцать мячей.