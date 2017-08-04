Детские площадки

Опубликовано 04.08.2017

активно благоустраивают в Сущевском сельском поселении Костромского района

По словам главы Ирины Аристовой, завершена работа в поселке Шувалово на улицах Победы и имени Ленина, в селе Жданово. Настоящим украшением поселка стала детская площадка в Прибрежном. Горку, качели, карусель для нее заказывали в Таганроге. Появится уголок для игр ребятни и в деревне Акулово. По поручению молодых родителей в администрацию обратилась Анна Комова. Принцип тот же: администрация предоставляет материалы, а работают сами жители.



В рамках проектов развития, основанных на общественных инициативах граждан, Сущевское сельское поселение вошло в номинацию «Комплексное благоустройство городской среды». В селе Сущево на улице Юбилейной будет заасфальтирована территория возле дома №4. Как сказала Ирина Аристова, на эти цели израсходуют 672 тысячи рублей (субсидии плюс софинансирование из местных бюджетов).