Спортивный подарок

Опубликовано 07.08.2017

к Дню знаний

Новая спортивная площадка откроется 1 сентября в Палкинской средней школе. Работы на месте будущей коробки уже кипят: здесь срубают кустарник, очищают место под площадку и дорожки. Вместе с тем планируют обновить и необходимый спортивный инвентарь.

Миллион рублей на строительство и оборудование спортплощадки выделили из областного и федерального бюджетов, остальное - вклад местной администрации. Отметим, что программа по созданию условий для занятий спортом на селе реализуется по указу Президента РФ Владимира Путина.