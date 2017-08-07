Опубликовано 07.08.2017

появился в конкурсе «Ветеранское подворье»

Конкурс седьмой раз подряд проводит совет ветеранов Костромского района. А почетный участник - ветеран Великой Отечественной войны Григорий Алётин из деревни Некрасово Шунгенского сельского поселения. Он воевал в Прибалтике, победу встретил в Германии. Григорий Миронович награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За отвагу», медалью «За победу над Германией».

5 июня Григорию Алётину исполнилось 92 года. Но, несмотря на столь уважаемый возраст, он бодр, обладает замечательной памятью. Возле дома, который расположен на самом берегу Некрасовского (Святого) озера, большой сад-огород. Работают здесь сын ветерана Евгений, его жена Елена, внучки Марина и Анастасия.

Они во всем слушают деда, а Григорий Миронович иногда и сам берет в руки лопату или грабли. Несмотря на нынешний, как говорят многие неурожайный год, у Алётиных и овощи задались, и свежую картошку, копают, и клубники много назрело, а черная смородина крупная, словно вишня. Трудолюбие выиграло у непогоды.