Почти сто человек

Опубликовано 07.08.2017

одновременно работают на мосту

В Костроме продолжается капитальный ремонт главной переправы через Волгу. Работы шли и в выходные дни. За воскресенье подрядная организация демонтировала 14 метров деформационных швов, разобрала выравнивающий бетонный слой на площади 240 квадратных метров.

Пескоструйную очистку и разборку слабого бетона поверхности опор и балок выполнили на площади 321 квадратный метр. Сегодня подрядчик продолжает работу с выравнивающим слоем верховой части моста и ремонт опорных пролетных строений подмостового пространства. Здесь трудятся 96 человек, 32 единицы техники, в том числе 2 плавсредства.