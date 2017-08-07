Опубликовано 07.08.2017

В Костромской филармонии состоится концерт, посвященный памяти Ивана Столяра, солиста ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова.



Наш земляк костромич Иван Столяр несколько лет был солистом знаменитого ансамбля, выступал на многих сценах, покоряя своим голосом слушателей. В декабре 2016 года он вместе с другими артистами летел в Сирию на концерт перед российскими военными.

В той авиакатастрофе погибли 92 человека, Иван - среди них. В концерте будут участвовать оркестры Костромы, а также солисты - близкие и друзья нашего земляка.

Концерт состоится 10 августа в 18.30.