Опубликовано 08.08.2017

уверен глава государства

За шесть месяцев 2017-го в Костромской области тридцать молодых семей реализовали социальные выплаты и улучшили свои жилищные условия. До конца года таким правом намерены воспользоваться еще сто шестьдесят две семьи.

Повышение доступности жилья для молодых семей – одна из ключевых задач, которую поставил в майских указах Президент России Владимир Путин. Он не раз отмечал, что «политика в сфере демографии должна быть активной, молодым семьям нужно помогать». А на недавнем совещании по экономическим вопросам глава государства заявил, что нужно предложить и дополнительные меры обеспечения жильем семей с детьми.



Реализацию в нашем регионе федеральной программы по обеспечению жильем молодых семей обсудили на еженедельном оперативном совещании в администрации области.



Напомним, что по условиям самой популярной подпрограммы ФЦП «Жилище» ее участниками могут стать семьи, которых признали нуждающимися в жилом помещении. Это могут быть как пары с детьми, так и без них. Также это могут быть семьи, состоящие из одного родителя и одного и более детей. Возраст обоих супругов либо одного родителя в неполной семье на день получения социальной выплаты не должен превышать тридцати пяти лет.



Размер суммы жилищных сертификатов зависит от количества членов семьи. Субсидии могут пойти на ипотеку или заем для приобретения жилья, а также на строительство дома. Преимущественным правом на получение субсидии обладают многодетные молодые семьи. Их включают в список участников программы в первую очередь как одну из самых социально незащищенных категорий граждан.



В 2017 году федеральный бюджет выделил семидесяти пяти субъектам Федерации на софинансирование расходных обязательств по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 4,234 млрд рублей.



Наша область получила рекордную за последние пять лет субсидию: 83,3 млн рублей. Все средства при софинансировании из областного и местных бюджетов направили участникам программы - молодым семьям выдали свидетельства на социальную выплату для приобретения или строительства жилого помещения. Тридцать из них уже улучшили жилищные условия. Остальные, а это еще сто шестьдесят две семьи, имеют возможность реализовать социальные выплаты до конца 2017-го.



В Костромской области программа действует с 2006 года. За это время социальные выплаты получили девятьсот четыре молодые семьи из двадцати четырех муниципалитетов. Причем регион уже отправил заявку в Минстрой России об участии в программе по обеспечению жильем молодых семей в 2018-м. Планируется, что социальными выплатами в следующем году смогут воспользоваться более трехсот сорока наших семей.



На оперативном совещании губернатор Сергей Ситников потребовал от комитета по делам молодежи активнее включиться в программу по улучшению жилищных условий молодых семей.



«Изучение ситуации, состояния жилья молодых семей в муниципальных образованиях области – эта работа, которая должна строиться до принятия решений и распределения бюджетных средств. До тех пор пока не будет полной ясности, на какие мунипалитеты надо делать ставку, к распределению финансовых средств прошу не приступать», - подчеркнул он.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

Дарья, многодетная мама:

- Конечно, я согласна с Президентом, что нужно поддерживать молодые семьи. А особенно многодетные. У нас, к примеру, пятеро детей, и вопрос с жильем актуален для нас. Я думаю, что самый эффективный способ помощи - субсидии на приобретение жилья.

Дарья, служащая:

- Для нашей семьи вопрос жилья - животрепещущий. Пока мы только изучаем все способы господдержки. Я думаю, что помогать молодежи надо. Но в зависимости от места проживания. На селе актуально выделение земли под строительство, в городе - помощь с кредитованием.

Александра, работник сферы недвижимости:

- Конечно, я в курсе всех тех мер, что принимаются Президентом и правительством для поддержки молодых семей. И конечно, все рады, что снижается процентная ставка по ипотеке, есть субсидии. Жилье должно быть доступно.

Павел, фрилансер:

- Конечно, я за то, чтобы снижалась ставка по ипотеке, выделялись субсидии. Сам выплачивал ипотеку и знаю, как это тяжело. Но, по моему мнению, главная задача для молодых семей - трудоустройство на место с достойной заработной платой. Тогда будут средства и на жилье.