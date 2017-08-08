Уважаемые жители Костромской области! Дорогие земляки!

Опубликовано 08.08.2017

Примите искренние поздравления с 73-й годовщиной образования Костромской области!

История Костромской области полна героических и светлых страниц. 73-я годовщина в жизни нашего края также отмечена выдающимися победами земляков.

Третий год подряд Костромская область занимает устойчивые лидерские позиции по формированию благоприятного инвестиционного климата. Агентством стратегических инициатив в рейтинге инвестоткрытости регион отмечен на 12-й позиции. В экономику региона вложено 7,8 миллиарда рублей инвестиций, создано 230 новых рабочих мест.



Благодаря самоотверженному труду селян в два раза увеличилось производство сельхозпродукции: яиц и овощей, мяса кроликов, хлеба, цельномолочной продукции, сыров. Увеличиваются посевные площади. При господдержке ведется комплексное развитие северо-востока области, где открываются новые фермы, создаются условия для улучшения качества жизни на селе.



Одним из приоритетных направлений деятельности власти является повышение качества медицинского обслуживания жителей региона - открываются новые современные поликлиники и лечебные отделения для взрослых и детей. Среди них детский ортопедический центр, отделение стоматологии в фабричном районе Костромы и другие. Для юных жителей области создаются дополнительные места в детских садах.



Впервые за много лет, благодаря передаче трассы «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» в федеральную собственность, мы в два раза увеличили ремонт дорог. Отремонтировано более 50 километров улично-дорожной сети населенных пунктов.

Капитально отремонтировано и построено порядка 35 километров сельских автомобильных дорог северо-восточных районов области. Беспрецедентное событие – введен в эксплуатацию мост у поселка Горчуха Макарьевского района, который позволил обеспечить жителей устойчивым круглогодичным транспортным сообщением.



При поддержке правительства России в Костромской области ведется активное развитие моногородов – Галича и Мантурова, где уже началась реализация новых инвестиционных проектов в отраслях экономики, независящих от доминирующих. В Галиче инвестор приступает к созданию гостиничного комплекса «Петровский двор».



В этом году по инициативе Президента России Владимира Владимировича Путина началась реализация приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды. Именно сегодня в наших руках сделать наши города и населенные пункты красивыми и комфортными для проживания.



Сердечное спасибо всем, кто вносит вклад в развитие региона – работой, талантом, идеями, активной гражданской позицией.

Желаем вам добра, здоровья и благополучия. С праздником!

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области

Алексей АНОХИН, председатель Костромской областной Думы